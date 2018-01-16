الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالوثائق.. استجواب وزير النقل غداً وتضاربه لوزير الكهرباء
2018/01/16 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]من المقرر ان يستجوب مجلس النواب، وزير النقل [كاظم فنجان الحمامي] في جلسته المقررة غداً الأربعاء.وبحسب كتاب رسمي للبرلمان فقد "نسبت رئاسة مجلس النواب بان يكون موعد استجواب وزير وزير النقل في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء [غداً] والمقدم من قبل النائب المستجوب كاظم الساعدي".من جانبها قالت النائبة المستجوبة حنان الفتلاوي انه "من المفترض ان يكون يوم غد موعداً نهائياً لاستجواب وزير الكهرباء [قاسم الفهداوي]".واوضحت "وصلني اليوم كتابين من الوزير [عاجل جداً]، الأول يقول ان الوزير مسافر ويطلب التأجيل الى يوم السبت، والآخر يقول عاد من السفر وسيحضر غداً".وتابعت الفتلاوي "أتمنى ان يحضر غداً لتنتهي هذه القصة التي طالت لمدة أشهر ولأثبت لرئيس الوزراء ان من يعترض على الخصخصة ليسوا سراقاً او متجاوزين كما تقول اليوم في مؤتمرك الصحفي انما هم مواطنون ستقصم ظهورهم فواتير الخصخصة".

حسب قولها.

www.alliraqnews.com/uploads/images/img5a5e6443c7983
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. استجواب وزير النقل غداً وتضاربه لوزير الكهرباء) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. استجواب وزير النقل غداً وتضاربه لوزير الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).

كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قائد الرد السريع يكشف عن خطة مشتركة مع البيشمركة لبدء عمليات عسكرية في هذه المناطق
⋙ تحذير من موجة غبار تضرب العراق
⋙ كريستيانو رونالدو يوجه رسالة حازمة للاعبي ريال مدريد
⋙ المسعودي لـ(دجلة): الترويج لقائمة عابرة للطائفية الهدف منه كسب الاصوات الانتخابية
⋙ وكالة الطاقة: النفط الصخري سيزيد111 ألف برميل يومياً في فبراير
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: هدف على طريقة روبيرتو كارلوس في الدوري الجنوب افريقي
⋙ فيديو وصور.. معركة بشرية في الدوري العراقي
⋙ بالصور: نازحو الحويجة يودعون خيمهم
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة