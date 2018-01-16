بالوثائق.. استجواب وزير النقل غداً وتضاربه لوزير الكهرباء

2018/01/16 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]من المقرر ان يستجوب مجلس النواب، وزير النقل [كاظم فنجان الحمامي] في جلسته المقررة غداً الأربعاء.وبحسب كتاب رسمي للبرلمان فقد "نسبت رئاسة مجلس النواب بان يكون موعد استجواب وزير وزير النقل في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء [غداً] والمقدم من قبل النائب المستجوب كاظم الساعدي".من جانبها قالت النائبة المستجوبة حنان الفتلاوي انه "من المفترض ان يكون يوم غد موعداً نهائياً لاستجواب وزير الكهرباء [قاسم الفهداوي]".واوضحت "وصلني اليوم كتابين من الوزير [عاجل جداً]، الأول يقول ان الوزير مسافر ويطلب التأجيل الى يوم السبت، والآخر يقول عاد من السفر وسيحضر غداً".وتابعت الفتلاوي "أتمنى ان يحضر غداً لتنتهي هذه القصة التي طالت لمدة أشهر ولأثبت لرئيس الوزراء ان من يعترض على الخصخصة ليسوا سراقاً او متجاوزين كما تقول اليوم في مؤتمرك الصحفي انما هم مواطنون ستقصم ظهورهم فواتير الخصخصة".حسب قولها.

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