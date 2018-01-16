2018/01/16 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت حكومة الهند الهندوسية القومية أنها ستنهي سياسة الدعم المالي المتبعة منذ عقود لرحلات الطيران التي تنقل الحجاج المسلمين، بدعوى عدم استخدام الدين في أغراض سياسية، حسب قولها.ونقلت المواقع الإخبارية عن وزير شؤون الأقليات الهندي مختار عباس القول إن" الحكومة تسعى لمساعدة مسلمي الهند البالغ عددهم نحو 175 مليون نسمة، دون استخدام الدين لاسترضائهم سياسيا".وذكر عباس أن" الأموال التي سيتم توفيرها من إلغاء الدعم ستستخدم لخلق فرص اقتصادية وتوفير التعليم للمسلمين الذين يشكلون نحو 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.25 مليار نسمة".واتهم حزب الشعب الهندي {بهاراتيا جاناتا} اليميني الذي يقود الحكومة معارضيه في حزب المؤتمر الذي أطلق خطة دعم الحجاج في خمسينيات القرن الماضي، بمحاولة جذب الناخبين المسلمين عبر إعطائهم منحا".لكن هذه الحكومة التي يقودها ناريندرا مودي تنفق الملايين على الهندوس خلال مناسبات على غرار "كومبه ميلا"، وهو الحج الهندوسي الذي يشارك فيه الملايين طوال أربعة أسابيع.وذكر الوزير مختار عباس إن" 175 ألف مسلم هندي سيشاركون في الحج هذا العام، وهو عدد قياسي يشير إلى أن الحماسة لأداء الفريضة لن تتراجع في غياب الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة".وقضت المحكمة العليا في الهند عام 2012 بتعليق خطة دعم الحجاج، واعتبرت أنها تتعارض حتى مع مبدأ رئيسي في الإسلام ينص على أن الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الهند تلغي الدعم للحجاج المسلمين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الهند تلغي الدعم للحجاج المسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).