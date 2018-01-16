لاريجاني : ايران حريصة على علاقاتها مع قطر

2018/01/16 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار العربيةالثلاثاء 16 يناير 2018 | 11:49 مساءً

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اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ان ايران وقطر تربطهما علاقات صداقة عريقة وان طهران ستبقى حريصة على هذه العلاقات.

بحث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" مع نظيره القطري "الشيخ احمد بن عبدالله بن زايد آل محمود"، العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة وسبل تطويرها.

واشار لاريجاني في هذا اللقاء الى الازمة الأخيرة التي تواجه قطر مع عدد من دول الخليح الفارسي وذكر : ليحزننا لما حدث لدولة قطر، ونعتبر أن حصار الدول وفرض عقوبات عليها، سياسة خاطئة ولا يجب اعتمادها في حل الخلافات.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها علاقات صداقة عريقة مع قطر، وستبقى حريصة على هذه العلاقات.

بدوره قال رئيس مجلس الشورى القطري أن الأمة الاسلامية تمر بمرحلة صعبة، معربا عن امله في تسوية الخلافات بين الدول الاسلامية عبر الحوار والتفاوض.

ومضى قائلا: ان الخيارات العسكرية والعنف ليست هي الخيار الأمثل لحل المشاكل والأزمات، مشيدا بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه واعتبر ان هذا المقف يدل الاصالة والعقلانية وعلى اساس المحبة والاخوة.

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