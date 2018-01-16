الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


لاريجاني : ايران حريصة على علاقاتها مع قطر
2018/01/16 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار العربيةالثلاثاء 16 يناير 2018 | 11:49 مساءً

| عدد القراءات : 2

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ان ايران وقطر تربطهما علاقات صداقة عريقة وان طهران ستبقى حريصة على هذه العلاقات.

بحث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" مع نظيره القطري  "الشيخ احمد بن عبدالله بن زايد آل محمود"، العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة وسبل تطويرها.

واشار لاريجاني في هذا اللقاء الى الازمة الأخيرة التي تواجه  قطر مع عدد من دول الخليح الفارسي وذكر : ليحزننا لما حدث لدولة قطر،  ونعتبر أن حصار الدول وفرض عقوبات عليها، سياسة خاطئة ولا يجب اعتمادها في حل الخلافات.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها  علاقات صداقة عريقة مع قطر، وستبقى حريصة على هذه العلاقات.

بدوره قال رئيس مجلس الشورى القطري أن الأمة الاسلامية تمر بمرحلة صعبة، معربا عن امله في تسوية الخلافات بين الدول الاسلامية عبر الحوار والتفاوض.

ومضى قائلا: ان الخيارات العسكرية والعنف ليست هي الخيار الأمثل لحل المشاكل والأزمات، مشيدا بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه واعتبر ان هذا المقف يدل  الاصالة والعقلانية وعلى اساس المحبة والاخوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاريجاني : ايران حريصة على علاقاتها مع قطر) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاريجاني : ايران حريصة على علاقاتها مع قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قائد الرد السريع يكشف عن خطة مشتركة مع البيشمركة لبدء عمليات عسكرية في هذه المناطق
⋙ تحذير من موجة غبار تضرب العراق
⋙ كريستيانو رونالدو يوجه رسالة حازمة للاعبي ريال مدريد
⋙ المسعودي لـ(دجلة): الترويج لقائمة عابرة للطائفية الهدف منه كسب الاصوات الانتخابية
⋙ وكالة الطاقة: النفط الصخري سيزيد111 ألف برميل يومياً في فبراير
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: هدف على طريقة روبيرتو كارلوس في الدوري الجنوب افريقي
⋙ فيديو وصور.. معركة بشرية في الدوري العراقي
⋙ بالصور: نازحو الحويجة يودعون خيمهم
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة