الوحدة بشق الأنفس الى ربع نهائي كأس الإمارات

2018/01/16 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - تأهل الوحدة حامل اللقب بصعوبة بالغة الى ربع النهائي بعد فوزه على الإمارات 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) الثلاثاء في ثمن النهائي.

وتقدم الوحدة بهدف لمحمد العكبري اثر تمريرة من المغربي مراد باتنا (52)، لكن الإمارات عادل النتيجة عبر الارجنتيني سيباستيان ساشا (60).

وسجل البديل محمد الشحي هدف الفوز بكرة رأسية متقنة زرعها في شباك حارس مرمى الامارات احمد الشاجي بعدما استفاد من كرة طويلة من سلطان برغش (113).

وذكر باتنا الذي سبق له اللعب مع الامارات قبل الانتقال الى الوحدة الصيف الماضي، "لم نكن بمستوانا المعهود.



كنا نعرف ان الامور لن تكون سهلة بالنسبة لنا امام الامارات لاننا نعاني من الاجهاد بعد خوض ثلاث مباريات في فترة قصيرة.



المهم اننا حققنا الفوز وتأهلنا".

ولعب الوحدة في 8 الحالي امام الجزيرة مباراة مؤجلة من الدوري (4-2)، ثم خاض في 12 منه مباراة ثانية امام دبا الفجيرة (3-1) قبل مواجهة الامارات اليوم في الكأس.

وتابع باتنا الذي كان وراء الهدف الاول، " بالنسبة لي صناعة الهدف افضل من التسجيل، ولا اذيع سرا اني اخبرت العكبري قبل اللقاء انه سيسجل ولحسن الحظ انه فعل ذلك ومن صناعتي".

وتأهل الجزيرة بصعوبة ايضا الى ربع النهائي بفوزه على الاتحاد كلباء (درجة ثانية) بهدف وحيد سجله علي مبخوت في الدقيقة 74.

وفاز الشارقة على عجمان بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان ويلتون سواريش (14) وفاندر فييرا (37 من ركلة جزاء).

وكان شباب الاهلي والفجيرة ضمنا الاثنين تأهلهما الى ربع النهائي، ويلعب الخميس في ختام ثمن النهائي العين مع الظفرة، والنصر مع دبا الفجيرة، والوصل مع بني ياس (درحة ثانية).

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