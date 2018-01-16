النفط يتراجع عند التسوية للمرة الأولى في 6 جلسات

2018/01/16 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل الخام الأمريكي أول تراجع في 6 جلسات مع مخاوف زيادة إنتاج الولايات المتحدة.

وهبط خام "نايمكس" الأمريكي بنهاية الجلسة بمقدار 57 سنتاً أو 0.9% ليسجل 63.73 دولار للبرميل، متراجعاً عن أعلى مستوى في 3 سنوات.

وتأتي خسائر الخام الأمريكي للمرة الأولى بعد 5 جلسات متتالية من الارتفاع على مدى الأسبوع المنتهي الجمعة الماضية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط الصخري في 7 مناطق رئيسية ارتفاعاً شهرياً بمقدار 111 ألف برميل يومياً خلال فبراير المقبل ليصل إلى 6.549 مليون برميل يومياً

وجاءت خسائر الخام بالتزامن مع توقعات صادرة عن بنك "جولدمان ساكس" بأن الزيادة الحالية في أسعار النفط سوف تشهد توسعاً مشيراً إلى أن الارتفاع مدفوع بالسياسات القوية ونمو الطلب العالمي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة النهائية الخميس المقبل، كما تعلن منظمة "أوبك" عن تقريرها الشهري خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 8:27 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الخام القياسي "برنت" بأكثر من 1.4% إلى 69.25 دولار للبرميل.

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