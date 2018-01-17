الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


العبادي:نعمل جاهدين على عودة النازحين الى مناطقهم
2018/01/17 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي , نعمل جاهدين على عودة النازحين الى مناطقهم، وهناك برنامج منظّم لعودتهم، ولا يوجد توجه حكومي لاجبار النازحين على العودة، ومن يروّج لهذا فهو يريد تأجيل الانتخابات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي:نعمل جاهدين على عودة النازحين الى مناطقهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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