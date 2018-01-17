إنقاذ 1400 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية 2018

2018/01/17 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم منذ بداية 2018 إنقاذ 1400 مهاجر غير قانوني في البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما كشفت اليوم الثلاثاء السلطات الإيطالية والإسبانية.

وأوضح طاقم إغاثة إسباني، أنه أنقذ مركبا محملا أكثر من طاقته على متنه نحو 400 شخص في ظروف بالغة الصعوبة، كما عثر على جثة طفل في المركب.

وقامت سفن تابعة لخفر السواحل والشرطة المالية ومهمة صوفيا الأوروبية ومنظمة برواكتيفا الإسبانية غير الحكومية بـ11 مهمة منفصلة لإنقاذ سبعة زوارق وثلاثة مراكب خشبية ورابع أكبر، بحسب الطاقم.

وذكرت منظمة برواكتيفا، إن بين من تم إنقاذهم و«كانوا على حافة الموت»، 175 امرأة و75 طفلا.

وكتبت المنظمة في تغريدة، «مشهد لا يطاق.



طفل ميت ويمكن أن يكون هناك عدد أكبر.



المزيد من جثث الأبرياء لحصيلة الموت المخجلة».

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية، إنه تم نقل نحو ألف شخص بعد إنقاذهم إلى إيطاليا منذ بداية 2018.

وشهد العدد تراجعا بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها العام 2017.

وأبرمت إيطاليا مدعومة من الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي اتفاقا مع القوات الليبية بهدف منع المهاجرين من الانطلاق من ليبيا إلى أوروبا.

وتشير آخر أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى وفاة 173 شخصا لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط انطلاقا من شمال أفريقيا منذ بداية 2018.

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