الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


حسن عباس : طموح الشباب يجمعنا .. والفوز هدفنا أمام النجف
2018/01/17 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المكتب الإعلامي لنادي الحدود

ذكر مدافع فريق الحدود حسن عباس ان العامل المشترك الذي يجمع فرسان الحدود هو طموح تحقيق أفضل النتائج من خلال اللعب الرجولي الذي يقدمه الفريق الشبابي .

وعن مباراة النجف المقبلة أعرب عباس عن ثقته بقدرة زملائه على تقديم مباراة كبيرة امام النجف وتحقيق العلامة الكاملة سيما وأن الفارق بين الفرق المتنافسة ليس بالكبير وفي حال حصد النقاط الثلاث فإن الحدود سيرتقي ضمن العشر الأوائل في سلم ترتيب دوري الكرة .

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