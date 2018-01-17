الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


فيديو وصور.. معركة بشرية في الدوري العراقي
2018/01/17 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن نادي الضلوعية الناشط في دوري الدرجة الاولى العراقية لكرة القدم تعليق مشاركته بعد احداث دامية اعقبت مباراته مع الدجيل.وذكر رئيس نادي الضلوعية علاء الوسمي في حديث ورد لشفق نيوز، "بسبب الإدارة السيئة من قبل حكم مباراة في مباراة نادينا مع نادي الدجيل ادى الى اعتراض احد اداريي الضلوعية بعد انتهاء المباراة وقام احد افرتد الشرطة بابعاده في هذه الأثناء واذا بجمهور نادي الدجيل يملء الملعب ويناهلون علينا بالضرب".واضاف "لدينا اللاعب قيس سلمان اصيب بكسر في الانف واصيب احد المشجعين بحالة الاغماء".وبين ان "اعدد فراد الحماية المتواجدين لايتجاوز الخمسة وتكلمت مع مشرف المباراة في اثناء المباراه وقلت له الحماية المتواجدة غير كافية".وتساء "الاعتراض تم على حكم المباراة داخل ارضية الملعب ما هو دخل جمهور الدجيل"؟واكد "نحن كادارة نادي الضلوعية الرياضي نعلن تعليق مشاركتنا في الدوري لحين اصدار قرار بانصافنا من قبل الاتحاد بحق من ظلمنا من الحكام واخذ حقوق المصابين.

اما من تجاوز علينا سوف نتعامل معه قانونيا".

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