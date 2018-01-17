الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


رسمياً.. مهند عبد الرحيم يعود لعش النوارس
2018/01/17 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي الزوراء، الثلاثاء، عودة المهاجم مهند عبد الرحيم إلى صفوف فريقه الكروي بعد تجربة قصيرة مع نادي الظفرة الإماراتي.يذكر أن مهند عبد الرحيم كان قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي بانكوك يونايتد التايلندي خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إلا إن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

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