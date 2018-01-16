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فيديو: هدف على طريقة روبيرتو كارلوس في الدوري الجنوب افريقي
2018/01/17 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – سجل أحد لاعبي الدوري الجنوب افريقي هدفاً من أروع الأهداف التي يمكن إحرازها في عالم كرة القدم وعلى طريقة صواريخ النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لهدف خرافي بالدوري الجنوب افريقي من ركلة حرة مباشرة بعيدة سكنت الشباك على طريقة البرازيلي روبيرتو كارلوس.

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