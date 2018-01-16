2018/01/17 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – سجل أحد لاعبي الدوري الجنوب افريقي هدفاً من أروع الأهداف التي يمكن إحرازها في عالم كرة القدم وعلى طريقة صواريخ النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لهدف خرافي بالدوري الجنوب افريقي من ركلة حرة مباشرة بعيدة سكنت الشباك على طريقة البرازيلي روبيرتو كارلوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: هدف على طريقة روبيرتو كارلوس في الدوري الجنوب افريقي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: هدف على طريقة روبيرتو كارلوس في الدوري الجنوب افريقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).