الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


البدري ينفي تعاقد الأهلي مع الصفقة العالمية
2018/01/17 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفى حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، أنه لن يتم استقدام الصفقة العالمية التي كانت قد قيل إنه سينضم للأهلي، مشيرًا إلى أن الأهلي نادي كبير، واللاعب فقط يمتلك جنسية أوروبية.

ويذكر أن الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قد أكد أنه سيتكم الكشف عن صفقة عالمية قريبًا.

وأوضح البدري، في تصريحات تلفزيونية، "أن اللاعب فقط يمتلك جنسيتين، أفريقية وأوروبية وهي الفرنسية"، متابعًا مبتسمًا "ربما لأن جنسيته الفرنسية أثارت الجدل، لكن حينما تابعناه لم نجد أننا في حاجة فنية إليه".مواد متعلقة فيديو - شاهد هدفي انتصار الأهلي على طلائع الجيش الدوري المصري – مثل كل الأعوام ..

الأهلي في الصدارة بعد فوز سهل على طلائع الجيش موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة

وأكد بقوله "نتابع لاعبين أخرين ويمكنا أن نضم أحدهم".

وأوضح المدير الفني للأهلي، أنه قد تلقى عددًا من العروض من أندية خليجية، لكنه فضل البقاء في داخل أسوار المارد الأحمر.

ويشار إلى أن الأهلي قد اقتنص صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدري ينفي تعاقد الأهلي مع الصفقة العالمية) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدري ينفي تعاقد الأهلي مع الصفقة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).


كامل التفاصيل في: موقع جول ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قائد الرد السريع يكشف عن خطة مشتركة مع البيشمركة لبدء عمليات عسكرية في هذه المناطق
⋙ تحذير من موجة غبار تضرب العراق
⋙ كريستيانو رونالدو يوجه رسالة حازمة للاعبي ريال مدريد
⋙ المسعودي لـ(دجلة): الترويج لقائمة عابرة للطائفية الهدف منه كسب الاصوات الانتخابية
⋙ وكالة الطاقة: النفط الصخري سيزيد111 ألف برميل يومياً في فبراير
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: هدف على طريقة روبيرتو كارلوس في الدوري الجنوب افريقي
⋙ فيديو وصور.. معركة بشرية في الدوري العراقي
⋙ بالصور: نازحو الحويجة يودعون خيمهم
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة