البدري ينفي تعاقد الأهلي مع الصفقة العالمية

2018/01/17 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، أنه لن يتم استقدام الصفقة العالمية التي كانت قد قيل إنه سينضم للأهلي، مشيرًا إلى أن الأهلي نادي كبير، واللاعب فقط يمتلك جنسية أوروبية.

ويذكر أن الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قد أكد أنه سيتكم الكشف عن صفقة عالمية قريبًا.

وأوضح البدري، في تصريحات تلفزيونية، "أن اللاعب فقط يمتلك جنسيتين، أفريقية وأوروبية وهي الفرنسية"، متابعًا مبتسمًا "ربما لأن جنسيته الفرنسية أثارت الجدل، لكن حينما تابعناه لم نجد أننا في حاجة فنية إليه".مواد متعلقة فيديو - شاهد هدفي انتصار الأهلي على طلائع الجيش الدوري المصري – مثل كل الأعوام ..



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وأكد بقوله "نتابع لاعبين أخرين ويمكنا أن نضم أحدهم".

وأوضح المدير الفني للأهلي، أنه قد تلقى عددًا من العروض من أندية خليجية، لكنه فضل البقاء في داخل أسوار المارد الأحمر.

ويشار إلى أن الأهلي قد اقتنص صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0.





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