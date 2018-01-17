الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


#كريم الزكي - أغتيال سيرجي كيروف ( نائب ستالين ) ومن هم المجرمين الحقيقيين
2018/01/17 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كريم_الزكي في الأول من كانون الأول عام 1934 اغتيل الرجل الثاني في القيادة ( كيروف ) , داخل مكتبه في لنينغراد .

كان القاتل ويدعى نيقولاييف , قد دخل إلى المكتب بعد ابرازه بطاقته الحزبية , وهو كان مفصولاً من الحزب , ولكنه ظل محتفظاً ببطاقته ..

وأنصار الثورة المضادة , كانوا عاكفين على لعبتهم المعتادة في تسميم الأجواء .

(( ستالين , هو الذي قتل كيروف )) هذه القراءة لمقتل كيروف ستنتشر في أوربا عبر المنشق أ......

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