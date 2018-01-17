2018/01/17 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريم_الزكي في الأول من كانون الأول عام 1934 اغتيل الرجل الثاني في القيادة ( كيروف ) , داخل مكتبه في لنينغراد .كان القاتل ويدعى نيقولاييف , قد دخل إلى المكتب بعد ابرازه بطاقته الحزبية , وهو كان مفصولاً من الحزب , ولكنه ظل محتفظاً ببطاقته ..وأنصار الثورة المضادة , كانوا عاكفين على لعبتهم المعتادة في تسميم الأجواء .(( ستالين , هو الذي قتل كيروف )) هذه القراءة لمقتل كيروف ستنتشر في أوربا عبر المنشق أ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كريم الزكي - أغتيال سيرجي كيروف ( نائب ستالين ) ومن هم المجرمين الحقيقيين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كريم الزكي - أغتيال سيرجي كيروف ( نائب ستالين ) ومن هم المجرمين الحقيقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).