2018/01/17 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حروف وذاكرة – التحقيق بعد أن بدأتْ الحرب ليلة ١٦-١-١٩٩١، تحولت السماء كلها إلى جهنم ترمي نارها على مَن في الأرض وتحرق دعاء الأمهات التي ملأت السماء قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة، كما ملأتها الشكر والحمد من مئات الألاف من الجنود بعد أن إنتهى يوم ١٥-١ وهو يوم المهلة الآخيرة للإنسحاب دون أن نسمع صوت … قبل ٢٧ سنة ، أكتبها للمرة الأولى

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