مواطن مصري يقتل ابنه قبل زفافه

2018/01/17 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام تاجر مصري على بإطلاق النارد على ابنه متسببا في مقتله، لطلبه الحصول على مساعدة تعينه على الزواج.

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