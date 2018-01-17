الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


مواطن مصري يقتل ابنه قبل زفافه
2018/01/17 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قام تاجر مصري على بإطلاق النارد على ابنه متسببا في مقتله، لطلبه الحصول على مساعدة تعينه على الزواج.

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