الاتحاد الإسلامي الكردستاني ينسحب من حكومة الإقليم

2018/01/17 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أربيل: الفرات نيوز} أعلن حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني،الثلاثاء، انسحابه بشكل رسمي من حكومة إقليم كردستان.وذكر الأمين العام للحزب، صلاح الدين بهاء الدين، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس قيادة حزبه إن "مجلس قيادة حزبنا قرر بالاجماع الانسحاب من حكومة إقليم كردستان".واوضح بهاء الدين أن "انسحاب حزبه جاء بعد الاجتماع مع حكومة إقليم كردستان التي أوضحت عدم قدرتها على تنفيذ بعض النقاط التي تم تقديمها من قبل وفد من الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الوضع الراهن".وأوضح الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن "حزبه سيدعم حكومة إقليم كردستان دون تحمل المسؤولية المباشرة"، موجهاً شكره لوزراء حزبه الذين كانوا مشاركين في الحكومة الحالية".انتهىبواسطة: علاء الطائي

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