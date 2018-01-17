الجبوري يبحث مع نظيره الجزائري الاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والغاز

2018/01/17 | 00:25

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، وخلال لقائه نظيره الجزائري السعيد بوحجة، ...





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