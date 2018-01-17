الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


الجبوري يبحث مع نظيره الجزائري الاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والغاز
2018/01/17 | 00:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد 

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، وخلال لقائه نظيره الجزائري السعيد بوحجة، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجبوري يبحث مع نظيره الجزائري الاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والغاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجبوري يبحث مع نظيره الجزائري الاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قائد الرد السريع يكشف عن خطة مشتركة مع البيشمركة لبدء عمليات عسكرية في هذه المناطق
⋙ تحذير من موجة غبار تضرب العراق
⋙ كريستيانو رونالدو يوجه رسالة حازمة للاعبي ريال مدريد
⋙ المسعودي لـ(دجلة): الترويج لقائمة عابرة للطائفية الهدف منه كسب الاصوات الانتخابية
⋙ وكالة الطاقة: النفط الصخري سيزيد111 ألف برميل يومياً في فبراير
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: هدف على طريقة روبيرتو كارلوس في الدوري الجنوب افريقي
⋙ فيديو وصور.. معركة بشرية في الدوري العراقي
⋙ بالصور: نازحو الحويجة يودعون خيمهم
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة