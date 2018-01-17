تزايد حالات سرقة مركبات 'بيك اب' في ذي قار

2018/01/17 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

كشف مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تزايد حالات سرقة مركبات البيك اب في مدينة الناصرية مركز المحافظة.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "الاجهزة الامنية بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تلقت نهاية الاسبوع الماضي ومطلع الاسبوع الحالي بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة مركباتهم نوع (بيك اب) والشهيرة بـ(الانفلونزا)"، مبيناً ان "الحالات المسجلة رسمياً بلغت حتى الان 5 حالات خلال اسبوع".

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واشار الى ان "اغلب البلاغات عن حالات السرقة تفيد بحصولها في وضح النهار بالاماكن العامة وامام الدوائر الرسمية"، لافتاً الى ان "المؤشرات الاولية توضح بان المركبات المسروقة يتم نقلها الى المناطق الشمالية لبيعها هناك".

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