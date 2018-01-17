مرسيليا يحط مؤقتا في الوصافة الفرنسية بانتصار صعب

2018/01/17 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس - انتزع مرسيليا المركز الثاني مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ستراسبورغ 2-صفر الثلاثاء على ملعب "فيلودروم" في مرسيليا وامام 29 الف متفرج في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل البديلان الكاميروني كلينتون نجي (79) وديميتري باييت (87) الهدفين.

وواصل مرسيليا صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي والثالث عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 44 نقطة وبات يتقدم بفارق نقطتين على موناكو حامل اللقب الذي يلتقي مع جاره نيس لاحقا، وليون الذي يحل ضيفا على غانغان الاربعاء في ختام المرحلة.

وعانى مرسيليا كثيرا طيلة الشوط الاول وفشل في خلق فرص للتسجيل بسبب التنظيم الدفاعي الجيد للضيوف وعدم تركهم مساحات لاصحاب الارض.

ولم تتغير الحال في الشوط الثاني مع تحسن طفيف في المستوى لاصحاب الارض الذين اصطدموا بحارس مرمى يقظ للضيوف أنقذ مرماه مرات عدة وتصدى لركلة جزاء قبل ان يستسلم امام البديلين نجي وباييت.

وكانت اول واخطر فرصة لمرسيليا في الدقيقة الخامسة عندما مرر فلوريان توفان كرة عرضية امام المرمى فهيأها مورغان سانتون برأسه للارجنتيني اوكامبوس لكن الحارس الكسندر اوكيدجا تدخل في توقيت مناسب وقطعها قبل ان يشتتها الدفاع (5).

وتلقى المدافع الدولي عادل رامي كرة عرضية داخل المنطقة تابعها برأسه فوق المرمى (30)، واخرى للدولي البرازيلي لويس غوستافو فوق الخشبات الثلاث (35).

واهدر اوكامبوس فرصة ذهبية عندما تلقى كرة عرضية من توفان من الجهة اليسرى امام المرمى الخالي فتابعها براسه برعونة فوق العارضة (45).

ودفع مدرب مرسيليا رودي غارسيا بالدولي ديميتري باييت مكان اوكامبوس مطلع الشوط الثاني (56) في سعيه لايجاد ثغرة في دفاع الضيوف، ثم اشرك المهاجم الكاميروني كلينتون نجي مكان سانسون الذي تعرض للاصابة (68).

وانقذ الحارس اوكيدجا مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لفالير جرمان من مسافة قريبة اثر لعبة مشتركة مع توفان داخل المنطقة (69).

وحصل مرسيليا على ركلة جزاء اثر عرقلة باييت داخل المنطقة من المهاجم نونو ميغل دا كوستا من الرأس الاخضر فانبرى لها فالير جرمان بيمناه أبعدها الحارس اوكيدجا الى ركنية (71)، تدخل على اثرها اوكيدجا مرة اخرى للتصدي لكرة غوستافو من مسافة قريبة (72).

ونجح نجي في افتتاح التسجيل مستغلا كرة مرتدة من المدافع البوركينابي بكاري كونيه اثر تسديدة قوية لجرمان من داخل المنطقة فسددها داخل المرمى الخالي (79).

وتابع اوكيدجا تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية زاحفة لجرمان من داخل المنطقة (84).

وطمأن باييت جماهير الفريق الجنوبي باضافة الهدف الثاني مستغلا كرة خلف الدفاع من نجي فانطلق بسرعة منفردا بالحارس وراوغه وتابعها داخل المرمى الخالي (87).

وفي مباراة ثانية على ملعب "ماموت اتلنتيك"، عاد كاين الى سكة الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه بوردو بهدفين نظيفين سجلهما ايفان سانتيني (89 من ركلة جزاء) وسيلفيو روني رودلان (90+4).

واكمل بوردو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه بول بايس لتسببه بركلة الجزاء (87).

وهو الفوز الاول لكاين في مبارياته الست الاخيرة (4 هزائم وتعادل) والثامن هذا الموسم فرفع رصيده الى 27 نقطة ولحق بمونبلييه مؤقتا الى المركز الثامن، فيما انتكس بوردو مجددا وتعرض لخسارته الخامسة في مبارياته الست الاخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا كان في المرحلة الماضية على حساب مضيفه تروا، فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلعب الأربعاء ايضا اميان مع مونبلييه، وانجيه مع تروا، وليل مع رين، ومتز مع سانت اتيان، وتولوز مع نانت، وباريس سان جرمان مع ديجون.

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