وكالة الطاقة: النفط الصخري سيزيد111 ألف برميل يومياً في فبراير

2018/01/17 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يواصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري الارتفاع في فبراير المقبل، ليكون الصعود الـ14 على التوالي.

وذكرت الوكالة الأمريكية في تقرير إنتاجية التعدين الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الصخري سوف يرتفع بمقدار 111 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل ليصل إلى 6.549 مليون برميل يومياً.

كما رفعت الإدارة الأمريكية من توقعاتها للإنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال شهر يناير الجاري إلى 6.438 مليون برميل يومياً.

وذكر التقرير أن الزيادة في حقول النفط السعبة الأمريكية ستكون بقيادة حوض "بيرمين" والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً في الإمدادات بمقدار 76 ألف برميل يومياً.

في حين من المتوقع زيادة إمدادات حوض "إيجل فورد" بنحو 15 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل مقارنة مع مستويات يناير الجاري البالغة 1242 ألف برميل يومياً.

وبحلول الساعة 8:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الخام القياسي "برنت" بأكثر من 1.5% إلى 69.17 دولار للبرميل كما هبط "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.9% ليسجل 63.73 دولار للبرميل.

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