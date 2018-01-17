كريستيانو رونالدو يوجه رسالة حازمة للاعبي ريال مدريد

2018/01/17 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، على توجيه رسالة للاعبي فريقه خلال التدريبات عقب السقوط في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

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