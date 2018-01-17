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النجف توزع 583 قطعة سكنية لذوي الشهداء
2018/01/17 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف توزع 583 قطعة سكنية لذوي الشهداء

17 يناير, 2018 | 12:09 م   -   عدد القراءات: 8 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة اليوم الاربعاء ، الشروع بتوزيع “583” قطعة أرض سكنية خاصة بشريحة الشهداء في محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان للوزارة تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه ، ان مديرية بلدية النجف الاشرف التابعة لمديرية البلديات العامة إحدى تشكيلات الوزارة شرعت بتخصيص “583” من أصل “836” قطعة أرض سكنية خاصة بشريحة شهداء الجيش العراقي والحشد الشعبي وضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية والانتفاضة الشعبانية المباركة بعد استكمال اجراءات فرزها وتسويتها واصدار السندات الاصولية الخاصة بها.

وبيّن البيان ان القرعة بدأت بشهداء الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب التي سالت دمائهم من اجل الدفاع على بلاد الرافدين.

ولقت البيان الى ، ان مديرية بلدية النجف الاشرف ستعلن عبر وحدة الاعلام التابعة لها الاسماء الكاملة خلال يومين.

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