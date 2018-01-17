الملك سلمان يصدر توجيهاته بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني

2018/01/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني.

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