الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


الملك سلمان يصدر توجيهاته بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني
2018/01/17 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني.

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