الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


تعرف على آلية الضريبة على الخدمات الصحية بالسعودية
2018/01/17 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قدمت وزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل شرحاً مفصلاً للأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن آليات تحمل الدولة لـ"ضريبة القيمة المضافة" على الخدمات الصحية، المقدمة للمواطنين من قبل القطاع الصحي الخاص، حيث تتحمل الدولة 5% على المبالغ المدفوعة نقدا، من المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة، مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه، كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركات التأمين، وستتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة وثيقة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.

وأوضحت "الزكاة والدخل" أنه وفقاً للآليات المتبعة، والتي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة، ستقوم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين، فيما يخص قيمة الخدمات الصحية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.

ووفقاً للبيان، فإن الخدمات التي تقدم لغير المواطنين تكون خاضعة لضريبة القيمة المُضافة، وعلى الجهة المقدمة للخدمات الصحية لغير المواطنين إصدار فواتير ضريبية متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

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