الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


اصابة 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد
2018/01/17 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصابة 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداديتبع ...

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