2018/01/17 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداديتبع ...

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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