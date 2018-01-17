2018/01/17 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصابة 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداديتبع ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حمل التطبيق
على جوجل بلاي
حمل التطبيق
على متجر التطبيقات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).