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حزبان استقلاليان يرشحان بوتشيمون لرئاسة كاتالونيا
2018/01/17 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برشلونة - أعلن أبرز حزبين استقلاليين في كاتالونيا مساء الثلاثاء أنهما اتفقا على انتخاب كارليس بوتشيمون رئيسا للإقليم، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر مع مدريد التي حذرت مسبقا من أنها ستبقي على سيطرتها المباشرة على الإقليم إذا حاول رئيسه السابق إدارته مجددا من منفاه في بلجيكا.

وذكرت قائمتا "معا من اجل كاتالونيا" (يسار وسط) و"اليسار الجمهوري الكاتالوني" في بيان مشترك أنهما "متفقتان على دعم ترشيح كارليس بوتشيمون لرئاسة إقليم كاتالونيا".

ولم يوضح الحزبان في بيانهما ما إذا كان الاتفاق يعني أن انتخاب بوتشيمون وتنصيبه سيحصلان من دون اضطراره للعودة إلى اسبانيا حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف قضائية.

وبوتشيمون هو المرشح المفضل لدى الانفصاليين لقيادة كاتالونيا مجددا بعدما فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال بأغلبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية في كانون الأول/ديسمبر.

لكن القيادي الانفصالي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ فراره من بلده، وهو يخشى إذا ما عاد إلى اسبانيا أن يتم اعتقاله بتهمة التمرد وإثارة الفتن وسوء استخدام الأموال العامة بسبب دوره في محاولة استقلال الإقليم.

وليتم انتخابه رئيسا لكاتالونيا، يتعين على بوتشيمون نظريا أن يكون حاضرا في برلمان الإقليم أثناء جلسة التصويت.

إلا أنه يريد أن يظهر عبر الفيديو أو أن يكتب خطابا يتلوه شخص آخر.

وفي حال تم السماح بذلك، وهو ما يستبعده خبراء قانونيون، فسيتولى بوتشيمون الحكم من بلجيكا وقد يحاول إدارة الإقليم عن بعد.

وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي حذر الاثنين من أن مدريد ستبقي على سيطرتها المباشرة على كاتالونيا في حال حاول الرئيس السابق لهذا الإقليم كارليس بوتشيمون إدارته مجددا من منفاه في بلجيكا.

وذكر راخوي أمام أعضاء حزبه في مدريد إن على بوتشيمون أن يكون "موجودا شخصيا" في كاتالونيا ليحكم، وفي حال لم يحدث ذلك فستبقي الحكومة على سلطتها المباشرة على الإقليم التي فرضتها بعدما أعلن قادة كاتالونيا الاستقلال في تشرين الأول/أكتوبر.

ولا يلقى الحكم المباشر من مدريد لكاتالونيا ترحيبا في الإقليم الذي كان يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي قبل أن يحاول قادته الانفصال عن اسبانيا.

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