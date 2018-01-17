مطالبات بدعم الصناعة الوطنية بدلاً من 'اطلاق الشعارات'

2018/01/17 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب نواب ومختصين، اليوم الاربعاء، بضرورة وجود جهد فعلي لدعم وحماية المنتج الوطني بدل من اطلاق الشعارات لسنوات ماضية، مؤكدين ان الدعم يجب ان يشمل مختلف الصناعات.قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيباية نورا البجاري في حديث لـ"لغد برس"، ان "الصناعة الوطنية ومنذ نحو خمسة عشر عاما لم تتقدم خطوة بما يوازيها خلال السنوات السابقة لمواجهتها تحديات كبيره اولها المستورد وضعف الدعم الحكومي لها"، مبينة ان "للحكومة خدطوات بدعم الصناعة ومنذ سنوات قليلة لكنها تكاد تكون خجولة".

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ودعت البجاري الحكومة الى "توفير الدعم الجدي الذي يعتمد على القوانين التي سبق وان اقرها وصوت عليها مجلس النواب منها قانون حماية المنتج الذي يحمي الصناعة الوطنية، وتنظم دخول المستورد وطرق منافسته والتقليل من حدة التنافس الغير متوافق في السلع والخدمات".ومن جانبه انتقد عضو اتحاد الصناعات العراقية، مجيد عبد العزيز في حديثه لـ"لغد برس"، "اطلاق الشعارات لدعم الصناعة الوطنية دون ان يكون تنفيذا لتلك الشعارات"، مبينا "اننا نسمع ونشاهد في محافل مختلفة بان المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها لكن تمر هذه الوعود مر الرياح دون تنفيذ".واضاف ان "السنوات السابقة جعلت من الصناعة الوطنية حجر عثرة امام تقدمها بسبب سوء التنظيم وعشوائية حمايتها، فهي تحمي سلعه او صناعةمعينة وتترك الاخرى لتجد نفسها قد اغرقت السوق بها ما حذا بالصناعيين الى هجرة مصانمعهم ومعاملهم وحرفهم لتكون الصناعة الوطنية فارغة من صانعيها، متسائلا كيف نبني صناعة وطنية دون وجود صناعيين".واوضح عبد العزيز ان "الدعم يجب ان يبدا بخطوة اولى وهي خلق جيل صناعي جديد يمكن الاعتماد عليه بتطوير الصناعة العراقية من خلال اعطاء الفرص للشباب لاظهار مهاراتهم الصناعية من خلال القروض التي نسمع بها ولا نجدها".

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