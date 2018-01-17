الزراعة تمنع صد الاسماك في عدد من المحافظات

2018/01/17 | 12:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اصدرت شعبة المصائد الداخلية والبحرية التابعة لوزارة الزراعة ،الاربعاء، تعليمات لمنع صيد الاسماك في عدد من المحافظات .

وذكرت الوزارة في بيان حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه, بأن "المنع بدء من 1522018 لغاية 1542018 في كل من ( النجف والبصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية ) بالاضافة الى منع تسويقها بين المحافظات ".

وعزت الوزارة سبب المنع الى "بدء موسم تكاثر الاسماك حيث قررت منع صيدها في المسطحات الداخلية (الاهوار –البحيرات –الانهار) ، مبينة " انها وجهت وزارة الداخلية لغرض تشكيل لجان لتنفيذ البيان وفق قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها فضلا عن مراقبة علاوي الاسماك".

واكدت ان " المخالف سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون".

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