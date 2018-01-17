2018/01/17 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه "يريد مهاجرين من كل مكان"، في تغيير لموقفه بعد هجومه على المهاجرين من دول أفريقية.

واوضح "ترامب" في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" أمس الثلاثاء، أنه يريد مهاجرين من كل مكان في العالم وليس من النرويج فقط.

وكانت تقارير صحفية أفادت بهجوم ترامب على المهاجرين الأفريقيين أثناء اجتماعه مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي في الأسبوع الماضي، حينما ذكر أنه يريد مهاجرين من دول مثل النرويج، وليس من "بالوعات المجاري القذرة" كدول في أفريقيا وجمهورية هايتي.

وخرج الرئيس الأمريكي بعد تلك التصريحات ليقول إن "أقل الأشخاص عنصرية"، مضيفاً "أنا أقل الأشخاص عنصرية قابلتوه من قبل..



أستطيع أن أقل ذلك لكم".

وفي تغريدة له أمس اتهم "ترامب" الديمقراطيين بتطلعهم لإغلاق الحكومة الفيدرالية في الوقت الذي يحاول فيه الكونجرس تمويلها قبل الموعد المحدد الجمعة المقبلة.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ترامب قال أثناء أحد الاجتماعات إنه لا يصدق أن 15 ألف شخص من هايتي سيسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، قائلاً بغضب: "إنهم مصابون بالإيدز".

ويوجد أمام الكونجرس حالياً 3 أيام فقط بما فيها اليوم لتمرير قانون الإنفاق سواء بموافقة الديمقراطيين أو لا لتجنب إغلاق الحكومة في اللحظات الأخيرة للمرة الثانية.

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