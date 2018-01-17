الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


اسعار النفط تتراجع الى 69 دولار للبرميل
2018/01/17 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة..

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، الأربعاء، الى 69 دولار للبرميل الواحد قبيل الإعلان عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي بنحو 0.1% إلى 69.08 دولار للبرميل، فيما استقر سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” عند 63.70 دولار للبرميل.

 ومن المقرر أن يتم الإفصاح في وقت لاحق من اليوم عن بيانات المخزونات والصادر عن معهد البترول الأمريكي.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن إنتاج النفط الصخري سوف يرتفع بمقدار 111 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل ليصل إلى 6.549 مليون برميل يومياً.

انتهى/25ز

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