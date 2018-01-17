الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالفيديو.. إستمرار التفاهمات بعد حسم التحالفات
2018/01/17 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو..

إستمرار التفاهمات بعد حسم التحالفات

تأریخ التحریر: : 2018/1/17 12:19

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