الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


كربلاء المقدسة تستعد لمهرجان ربيع الشهادة الرابع عشر
2018/01/17 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحليةالأربعاء 17 يناير 2018 | 12:36 مساءً

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كربلاء المقدسة تستعد لمهرجان ربيع الشهادة الرابع عشر

بغداد/...تواصل العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية استعداداتهما، لإقامة مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي بنسخته الرابعة عشرة، مطلع شهر شعبان المقبل، بمشاركة اقليمية ودولية.

ونقل بيان لاعلام العتبة الحسينية المقدسة تلقته"عين العراق نيوز"عن عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان علي كاظم سلطان قوله، ان" اللجنةُ التحضيرية تواصل عملها الدؤوب لإقامة المهرجان في حين وجهت دعوة للباحثين والشخصيات العالمية من مختلف قارات العالم للمشاركة فيه".

وأشار سلطان الى ان "اللّجنة التحضيرية وضعت عدداً من الشروط والمعايير للبحوث المشارِكة في المهرجان والمسابقة، منها أن البحث لا يكون منشوراً او مقدَماً للنشر الى جهات أخرى، ويُكتب وفق منهج علمي رصين، وأن لا تقل عدد صفحات البحث عن خمس عشرة صفحة ولا تزيد على ثلاثين صفحة".

وبين عضو اللجنة التحضيرية ان "اللجنة حددت قيمة الجوائز المقدمة للفائزين الاوائل حيث سيقدم للفائز الاول مليون و500 ألف دينار وللفائز الثاني مليون دينار اما الفائز الثالث 750 الف دينار".انتهى1

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