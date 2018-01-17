الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


الموارد المائية: تركيا تعلن عن تأجيل امراء سد اليسو الى اذار المقبل
2018/01/17 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، ان تأجيل إملاء سد اليسو التركي جاء لتجاوز شح المياه في العراق.

وذكر وزير الموارد حسن الجنابي في بيان صحفي، إن "رئيس وزراء تركيا ابلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتأجيل إملاء سد اليسو التركي حتى حزيران المقبل بدلا من آذار المقبل".

واوضح الجنابي، أن "تأجيل إملاء السد يأتي على أمل تحسن الموسم المائي لتجاوز شح المياه المتوقع في العراق".

انتهى/خ.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: تركيا تعلن عن تأجيل امراء سد اليسو الى اذار المقبل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: تركيا تعلن عن تأجيل امراء سد اليسو الى اذار المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).


كامل التفاصيل في: النبأ ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تحالف القوى يقترح رسميا تأجيل الانتخابات وتعديل الموازنة
⋙ الكشف عن نتائج اجتماع جديد بين بغداد- كوردستان بشأن رواتب الموظفين
⋙ الخارجية المصرية تؤكد وصول رئيس الوزراء الإثيوبي ولقائه بسامح شكري
⋙ المنافذ الحدودية تمكنا من حل أزمة ترويج معاملة تخليص السيارات المستوردة
⋙ "شيفرون" تعاود العمل في كوردستان
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. إستمرار التفاهمات بعد حسم التحالفات
⋙ بالفيديو.. تقديم الهدايا المنزلية لجرحى الحشد من قبل هيئة الحشد الشعبي مكتب بغداد
⋙ بالصور: البلدة الأشدّ برودة في العالم .. لن تتوقع درجات الحرارة
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة