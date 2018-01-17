الموارد المائية: تركيا تعلن عن تأجيل امراء سد اليسو الى اذار المقبل

2018/01/17 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، ان تأجيل إملاء سد اليسو التركي جاء لتجاوز شح المياه في العراق.

وذكر وزير الموارد حسن الجنابي في بيان صحفي، إن "رئيس وزراء تركيا ابلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتأجيل إملاء سد اليسو التركي حتى حزيران المقبل بدلا من آذار المقبل".

واوضح الجنابي، أن "تأجيل إملاء السد يأتي على أمل تحسن الموسم المائي لتجاوز شح المياه المتوقع في العراق".



انتهى/خ.

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