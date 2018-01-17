الكوريتان تتفقان على الية المشاركة في أولمبياد بيونج تشانج

2018/01/17 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اتفقت كوريا الجنوبية، الأربعاء، مع نظيرتها الشمالية على آلية مشاركة الأخيرة في دورة الألعاب أولمبياد بيونج تشانج الشتوي في الفترة من 9 إلى 25 شباط المقبل.

وذكر بيان لوزارة الوحدة الكورية الجنوبية نقلته وكالة أنباء “يونهاب”، أنه “تم تبادل وجهات النظر حول حجم الوفد الكوري الشمالي وطريق وصوله إلى الجنوب وكيفية دخول الكوريتين معا في افتتاح الاولمبياد وتشكيل فريق موحد لرياضة الهوكي على الجليد سيدات وغيرها”.

واوضح البيان إنه “الوفدين تبادلا وجهات النظر حول أنواع الرياضة التى تشارك فيها كوريا الشمالية وحجم الرياضيين وحجم فريق تشجيع وفريق استعراض التايكواندو وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة في منتجع جبل كومكانج في كوريا الشمالية واستخدام ملاعب التزلج في كوريا الشمالية وغيرها”.

وتابع إن “الوفد الشمالي اقترح على الجنوب إرسال الرياضيين وفريق التشجيع وفريق التايكوندو الاستعراضي والصحفيين عبر الطريق البري على الساحل الغربي”، مبينا إن “حجم وفد التشجيع سيكون بحدود 230 شخصا”.

وأشار الى إن “الجانبين اتفقا على سعى البلدين للاستفادة من أولمبياد بيونج تشانج كمهرجان ينعم بالسلام والتجانس، موضحة أنهما سيواصلان تشاورهما عبر اجتماع رئيسي الوفدين في وقت لاحق من اليوم”.



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