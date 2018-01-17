2018/01/17 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
استبعد عضو دولة القانون سعد المطلبي وجود وساطة لتقريب وجهات النظر بين نوري المالكي والسيد مقتدى ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو في دولة القانون: ايران منزعجة من توجهات دولة القانون !) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
استبعد عضو دولة القانون سعد المطلبي وجود وساطة لتقريب وجهات النظر بين نوري المالكي والسيد مقتدى ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو في دولة القانون: ايران منزعجة من توجهات دولة القانون !) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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