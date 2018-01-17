وزارة المالية:تأخير إقرار الموازنة ليس “بصالح المواطن”

2018/01/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 17 يناير 2018 - 12:46 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة المالية،الاربعاء، انها اضطرت الى ايقاف التعيينات في دوائر الدولة والترفيع والعلاوات السنوية بسبب التأخر باقرار موازنة هذا العام بمجلس النواب فيما ناشدت المجلس بالاسراع في اقرار الموازنة لهذا العام لتعلقها المباشر بالخدمة المقدمة للموظفين والمواطنين على حد سواء ومصالح عموم البلد.وذكر مصدر رفيع في وزارة المالية: ان تأخر اقرار الموازنة المالية للعام الحالي ادى الى التريث بالتعيينات والحذف والاستحداث وايقاف الترفيع والعلاوة السنوية للموظفين لحين اقرار موازنة العام الحالي 2018.واضاف ان ” الخاسر الوحيد في عملية تأخر اقرار الموازنة هو المواطن لان اطلاق التعيينات سيسهم بتشغيل اليد العاملة في مؤسسات الدولة، اضافة الى ذلك فان عملية تأخر اقرار الموازنة لها اثار سلبية في اداء مؤسسات الدولة بشكل عام”.وكانت وزارة المالية اصدرت اعماما يقضي بصلاحية الصرف بنسبة 12/1 للشهر الحالي من المصروفات الفعلية مقارنة بسنة 2017 والاستمرار بايقاف التعيينات سواء على الملاك او بصفة عقد وايقاف نقل خدمات الموظفين وايقاف اجراءات العلاوات والترفيعات وايقاف اجراء المناقلات لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية.

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