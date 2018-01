صحة الكرخ تعلن تلقيح مليون طفل و140 ألف فتاة في سن الانجاب خلال 2017

2018/01/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت دائرة صحة بغداد الكرخ قسم الصحة العامة وحدة التحصين، اجراء (8) حملات تلقيح كبرى تم تلقيح اكثر من (1315223) مليون طفل بلقاح شلل الاطفال و الخماسي و لقاح ثنائي النمط و التايفوئيد و مرض الانفلونزا الموسمي و تلقيح اكثر من (139781) الف فتاة و امراة بلقاح الكزاز في سن الانجاب بعمر (15 – 45) سنة خلال عام 2017.

وذكر مدير عام صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قسم الصحة العامة وحدة التحصين قامت باجراء (8) حملات تلقيح خلال عام 2017 حيث تم تلقيح اكثر من (1315223) طفل و (139781) فتاة و امرأة في سن الانجاب”.

وأشار الى “تنفيذ الحملة الوطنية الربيعية الشاملة للتلقيح بلقاح شلل الاطفال الفموي لمدة خمسة ايام و تم تلقيح (527594) طفل بنسبة تغطية بلغت (97 %) و (535498) طفل في الجولة الثانية من الحملة الوطنية الربيعية الشاملة للتلقيح بلقاح شلل الاطفال الفموي بنسبة تغطية بلغت (98 %) و تنفيذ الحملة الوطنية الخريفية للتلقيح بلقاحي شلل الاطفال و لقاح الخماسي في قطاع (التاجي ، ابي غريب ، الطارمية) الجولة الاولى و تم تلقيح (122979) طفل بلقاح شلل الاطفال ثنائي النمط بنسبة تغطية بلغت (105 %) و تلقيح (5713) طفل بلقاح الخماسي”.

وأوضح الحجامي، ان “عدد الاطفال الذين تم اعطائهم لقاحي شلل الاطفال و لقاح الخماسي في الحملة شبه الوطنية الخريفية بلغ (110962) بنسبة تغطية بلغت (94 %) و اجريت حملة لقاح المتسربين من اللقاحات و لمدة ستة ايام عمل فعلي بمعدل طلعتين اسبوعيا في جميع قطاعات الرعاية الصحية لغرض رفع نسبة التغطية لجميع اللقاحات و كذلك تم تنفيذ حملة اللقاح بلقاح التايفوئيد لجميع الفئات المشمولة حيث تم تلقيح اكثر من (18190)”.

وتابع، “وكذلك تم تلقيح جميع الفئات المشمولة بلقاح الانفلونزا الموسمي مؤكدا تم تلقيح اكثر من (139781) فتاة و طالبة في المدارس الثانوية و امرأة في سن الانجاب بعمر (15 – 45) عام بلقاح توكسيد الكزاز”.

