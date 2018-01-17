دراسة :غسالات الاطباق تهدد حياة الانسان

2018/01/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العلماء اكتشفوا نمو أنواع عديدة من البكتيريا الضارة في غسالات الأطباق والتي يتراوح ضررها ما بين التسبب في أمراض التهابات المسالك البولية والتهابات بطانة القلب وحتى تهديد حياة الإنسان بخطر الوفاة.وعلى الرغم من أن معظم أنواع تلك البكتيريا غير ضارة بشكل كبير إلا أن خطرها يتضاعف في حال أن أصيب بها مرضى ضعف جهاز المناعة مثل من يخضعون للعلاج الكيميائي أو من أجريت لهم عمليات زراعة أعضاء.وتنتقل تلك البكتيريا الضارة عن طريق مياه الصنبور التي تعزز من نشاطها وعن طريق الأطعمة الملوثة وتجد تلك البكتيريا الضارة في غسالات الأطباق بيئة جيدة للنمو ولذلك ينصح الخبراء من أجل تقليل خطر العدوى البكتيرية بالسماح لغسالة الأطباق أن تنخفض درجة حرارتها قبل فتحها وأن يتم تنظيف الإطار المطاطي الداخلي لباب الغسالة في كل مرة تستخدم فيها.انتهىد.م

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