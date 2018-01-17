مقرب منه: رئيس البرلمان بصدد طرح قانون الطوارئ الموجود في درجه

2018/01/17 | 12:50

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سومر نيوز: كشف نائب مقرب من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، وجود قانون الطوارئ في درج رئاسة البرلمان، فيم...

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