الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)


مقرب منه: رئيس البرلمان بصدد طرح قانون الطوارئ الموجود في درجه
2018/01/17 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: كشف نائب مقرب من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، وجود قانون الطوارئ في درج رئاسة البرلمان، فيم...

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