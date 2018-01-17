2018/01/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ العثور على مستودع للمتفجرات من مخلفات داعش شمال شرقي نينوى

17/01/2018 12:43:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/م.ا

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، العثور على مستودع يضم اسلحة واعتدة من مخلفات داعش الارهابي شمال شرقي نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "بتوجيهات مدير الاستخبارات العسكرية المتضمنة التركيز بالبحث والتفتيش عن مخابى ومخازن ومستودعات أسلحة وعتاد ومعامل عصابات داعش المتهالكة بقصد تجفيف منابع التمويل والتسليح وعلى أثر معلومات أستخبارية دقيقة يتمكن أبطال اللواء 76 الفرقة 16 وبالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات في نينوى تمكنت من ضبط مستودع يضم اسلحة ومتفجرات واعتدة من مخلفات داعش الارهابي في ناحية بعشقية شمال شرقي نينوى".

واضافت ان "المستودع يضم: راجمة كبيرة لاطلاق الصواريخ عدد 1، منصة أطلاق صواريخ متوسطة عدد 21 ، منصة أطلاق صواريخ كبيرة عدد 10، صواريخ كاتيوشا عدد 10، قذائف هاون نوع جهنم عدد 6، صواريخ موجه عدد 3".

ت/ل.ع

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