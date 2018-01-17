2018/01/17 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن صلاح الدين: مصير الاف المعتقلين ما زال مجهولاً ولا صحة لما اعلنته الهجرة عن عودة 93% من النازحين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نائب عن صلاح الدين: مصير الاف المعتقلين ما زال مجهولاً ولا صحة لما اعلنته الهجرة عن عودة 93% من النازحين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن صلاح الدين: مصير الاف المعتقلين ما زال مجهولاً ولا صحة لما اعلنته الهجرة عن عودة 93% من النازحين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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