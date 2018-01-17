2018/01/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- كشفت شركة شيفرون الأمريكية استئنافها عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في اقليم كوردستان خلال مدة زمنية قريبة.

ونقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم الشركة قولها ان "شيفرون ستواصل عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في حقل سارته 3 باقليم كوردستان في المستقبل القريب".

وشركة شيفرون واحدة من أهم الشركات بأمريكا وهي متعددة الجنسيات وتتواجد في أكثر من 180 دولة حول العالم وتعمل في التنقيب عن الغاز والنفط وصناعات الطاقة الحرارية.

ويتواجد حقل سارته 3 في قضاء خبات القريب من اربيل حيث يتوقع أن تبدأ الشركة عمليات الانتاج في "المستقبل القريب" بعد أن أنهت التنقيب.

وعلقت "شيفرون" عملها بكوردستان بعد الأزمة التي شهدها اقليم كوردستان بعد اجرائه استفتاء الاستقلال في ايلول سبتمبر الماضي.

وساءت العلاقة بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي حظي باصوات نسبة كاسحة من المصوتين فيما ردت الحكومة العراقية باجراءات عقابية أهمها السيطرة على كركوك وحقولها النفطية.

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