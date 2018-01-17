المنافذ الحدودية تمكنا من حل أزمة ترويج معاملة تخليص السيارات المستوردة

2018/01/17 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اجراءات تخص استيراد السيارات الامريكية الى العراق.

وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم إن “رئيس الهيئة كاظم العقابي استقبل في الآونة الأخيرة مناشدات واتصالات عديدة من مواطنين قاموا باستيراد سيارات أمريكية مستعملة أو متضررة”.

وبينت أنهم “طالبوا الهيئة بالتدخل لغرض حل مشكلتهم مع مركز جمرك أم قصر الأوسط، والمتمثلة بعدم ترويج معاملة تخليص السيارات ما لم يتم تقديم شهادة المنشأ لكل سيارة تم استيرادها، وبدون أن يتم إنذار المواطنين قبل فتره مناسبة”.

وذكرت الهيئة أنها تمكنت من حل أزمة ترويج معاملة تخليص السيارات المستوردة.(النهاية)

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