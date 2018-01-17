الخارجية المصرية تؤكد وصول رئيس الوزراء الإثيوبي ولقائه بسامح شكري

2018/01/17 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه لا صحة لما تردد بشأن تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر.

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