الكشف عن نتائج اجتماع جديد بين بغداد- كوردستان بشأن رواتب الموظفين

2018/01/17 | 12:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

افضى اجتماع بين وفد حكومة من اقليم كوردستان ولجنة فنية في الحكومة العراقية الى "تقدم" بشأن صرف رواتب وزارتين كوردستانيتين.

كان وفد من وزارتي الصحة والتربية بإقليم كوردستان وصل امس الى بغداد حاملا بناءً على طلب من بغداد قائمة موظفي الوزارتين لتدقيقها من قبل لجنة فنية حكومية.

ويبلغ ملاك وزارة التربية في إقليم كوردستان حوالي 170 ألف موظف، ويبلغ عدد موظفي وزارة الصحة 51 ألفاً تقريباً.

وعقد الوفد الكوردستاني اليوم اجتماعا في وزارة التخطيط الاتحادية ضم كل من قاسم عناية الوكيل الفني لوزارة التخطيط وسعد الحياني مدير عام الرقابة المالية في بغداد.

وابلغ مصدر في الوفد الكوردي وسائل الاعلام ، ان الاجتماع افضى لاتفاق بان يزور الاقليم وفد من بغداد خلال الايام القليلة القادمة مكون من 16 شخصا سيقومون بعمليات تدقيق قوائم موظفي وزارتي الصحة والتربية في ثلاث محافظات هي اربيل ودهوك والسليمانية.

واضاف ان الوفد سيطلع ايضا على الهياكل داخل الوزارتين.

وتوقع المصدر ان تشهد العملية تقدما كبيرا خلال الايام القادمة في هذه القضية.

وتدهورت العلاقات بين كوردستان وبغداد بشكل كبير بعد استفتاء اجراه الاقليم في ايلول سبتمبر.

وفرضت بغداد بعد ذلك جملة اجراءات عقابية على الاقليم بما في ذلك حظر الرحلات الدولية في مطارات الاقليم والسيطرة على المناطق المتنازع عليها لاسيما كركوك.

واجرى في الايام القليلة الماضية وفد من بغداد واقليم كوردستان زيارات متبادلة واجرى مباحثات وصفت بالمثمرة تركزت على الجمارك والمعابر الحدودية الدولية فضلا بحث رفع الحظر الجوي على مطاري اربيل والسليمانية.

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