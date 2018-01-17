ارتفاع أسعار النفط عند التسوية قبيل بيانات المخزونات

2018/01/17 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات المخزونات والإنتاج في الولايات المتحدة.

وصعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" عند التسوية بنسبة 0.4% ليصل إلى 63.97 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم مارس بنحو 0.3% إلى 69.38 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون توقعات معهد البترول الأمريكي لمخزونات النفط في الأسبوع الماضي والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غداً الخميس.

وذكر بنك "جولدمان ساكس" أن مكاسب النفط في الفترة الماضية والتي دفعت "برنت" لتجاوز مستوى 70 دولاراً جاءت بسبب زيادة الطلب والتزام "أوبك" بسياسة خفض الإمدادات.

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