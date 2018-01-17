شاهد اللحظات الأخيرة للداعية السعودي عبد العزيز التويجري قبل مقتله

2018/01/17 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مقربون من الداعية السعودي، عبد العزيز التويجري، مقاطع فيديو لرحلته الدعوية في غينيا، قبل تعرضه للقتل برصاص مجهولين.

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