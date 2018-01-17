الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


شاهد اللحظات الأخيرة للداعية السعودي عبد العزيز التويجري قبل مقتله
2018/01/17 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداول مقربون من الداعية السعودي، عبد العزيز التويجري، مقاطع فيديو لرحلته الدعوية في غينيا، قبل تعرضه للقتل برصاص مجهولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد اللحظات الأخيرة للداعية السعودي عبد العزيز التويجري قبل مقتله) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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