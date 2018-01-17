ضربة موجعة لدفاع الجوية

2018/01/17 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعرض قلب دفاع فريق الجوية لكرة القدم الى ضربة موجعة.وتأكد غياب لاعب الجوية سامال سعيد لما يقارب الشهر عن الملاعب بعد اصابة من الدرجة الثانية لعضلة الفخذ الخلفية، خلال مباراة الصناعات الكهربائية في إطار الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.وخرج سعيد من المباراة على أثر الإصابة، وبعد إجراء فحوصات الكاملة للاعب عصر اليوم اشارت التقارير الى ان هذا النوع من الاصابات يستلزم غياب عن الملاعب لأربعة اسابيع لتماثل الشفاء التام والعودة الى الملاعب.انتهى

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