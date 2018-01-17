2018/01/17 | 23:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمريكا تدعم إجراء حوار جدي بين أربيل وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/01/17 | 23:45.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تدعم إجراء حوار جدي بين أربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تدعم إجراء حوار جدي بين أربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تدعم إجراء حوار جدي بين أربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).