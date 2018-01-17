الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


أمريكا تدعم إجراء حوار جدي بين أربيل وبغداد
2018/01/17 | 23:45
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