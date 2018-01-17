قيادي بالحشد الشعبي: العثور على ثلاث انفاق لداعش في منطقة الكرابلة في الانبار(مصور)

2018/01/17 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار على ثلاث انفاق في منطقة الكرابلة التابعة لقضاء القائم حيث يوجد داخلها خمسة غرف لسكن الارهابيين."

وذكر قائد عمليات الحشد قاسم مصلح لوكالةنون الخبرية " انه بعملية مشتركة بين قيادة عمليات الحشد وامن واستخبارات الحشد الشعبي ولواء الطفوف ولواء ٣٢ الفرقة الثامنة وحشد أعالي الفرات حيث اقتحمت قوة الاقتحام التابعة للواء ١٣ وطهرت الانفاق وسيطرت عليها."واوضح مصلح " كما عثرت القوة على عدد من العبوات الموجه وعبوات ضدالدروع حيث بلغ طول النفق الاول ٣ كيلو متر والثاني والثالث ٢ كيلو متر لكل منهما، كما قامت هندسة لواء 13 بتفكيك منزل مفخخ في ذات المنطقة."

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